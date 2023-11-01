Пирс Морган - о Золотом мяче: Нелепая победа Месси

Пирс Морган раскритиковал церемонию Золотого мяча.

Журналист считает, что тот факт, что главную индивидуальную награду получил Лионель Месси, показывает, что система сфальсифицирована.

Также он заявил, что аргентинец должен был и вовсе получить на два мяча меньше, а в этом году победить должен был Эрлинг Холанд.

"Нелепая победа Месси в розыгрыше Золотого мяча в этом году является еще одним доказательством того, что вся система Золотого мяча сфальсифицирована.

Он должен был выиграть на два Золотых мяча меньше, Криштиану Роналду должен был получить на два больше, а Холанд должен был выиграть в этом году. Точка", – написал Морган в своем Твиттере.

Ранее, напомним, Интер Майами поздравил Месси с восьмым Золотым мячом.

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