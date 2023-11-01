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Интер Майами поздравил Месси с восьмым Золотым мячом

Американский клуб отметил достижение своего игрока, который продолжает бить рекорды.
Сегодня, 00:32
Интер Майами / https://twitter.com/InterMiamiCF
Интер Майами / https://twitter.com/InterMiamiCF

Лионель Месси опередил Эрлинга Холанда в голосовании за Золотой мяч-2023, став восьмикратным обладателем награды.

Будучи игроком Интер Майами, 36-летний аргентинец стал первым обладателем награды, выступая не за европейскую команду.

Коллектив из Флориды, конечно же, не мог пройти мимо такого события. Игроки Интера вместе с тренерским штабом поздравили Лионеля, организовав для него традиционный коридор.

Все игроки расписались на "восьмерке", которую потом подарили Месси.

Ранее Лионель Месси назвал имена четырех футболистов, которые, по его мнению, в будущем могут выиграть Золотой мяч.

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