Интер Майами поздравил Месси с восьмым Золотым мячом

Американский клуб отметил достижение своего игрока, который продолжает бить рекорды.

Лионель Месси опередил Эрлинга Холанда в голосовании за Золотой мяч-2023, став восьмикратным обладателем награды.

Будучи игроком Интер Майами, 36-летний аргентинец стал первым обладателем награды, выступая не за европейскую команду.

Коллектив из Флориды, конечно же, не мог пройти мимо такого события. Игроки Интера вместе с тренерским штабом поздравили Лионеля, организовав для него традиционный коридор.

Все игроки расписались на "восьмерке", которую потом подарили Месси.

Bienvenido a casa, ganador 🏆 pic.twitter.com/ZKUv6FFyGr — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 31, 2023

Ocho para nuestro 🔟 👏 pic.twitter.com/aHv2sIxgdN — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 31, 2023

Ранее Лионель Месси назвал имена четырех футболистов, которые, по его мнению, в будущем могут выиграть Золотой мяч.

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