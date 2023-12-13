Црвена Звезда - Манчестер Сити 2:3 видео голов и лучших моментов матча 13.12.2023

Манчестер Сити на выезде переиграл Црвену Звезду (3:2) в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Хосеп Гвардиола дал шанс проявить себя резервистам, которые оправдали его ожидания.

В первом тайме Хэмилтон вывел Сити вперед. После перерыва Сити продолжил контролировать ситуацию, что привело к голу от Бобба.

Хозяева поля ответили голом Хвана, но уже через несколько минут Филлипс реализовал пенальти. Финальную точку поставила Црвена Звезда, в составе которой забил Катай.

Вашему вниманию видео всех голов матча Црвена Звезда - Манчестер Сити в Лиге чемпионов:

Црвена Звезда - Манчестер Сити 2:3

Голы: Хван, 76, Катай, 90+1 - Хэмилтон, 19, Бобб, 62, Филлипс, 85 (пен.)

Црвена Звезда: Глазер - Неделькович (Кубич, 78), Джига, Спаич (Родич, 65), Драгович - Канга (Катай, 57), Мияйлович, Хван - Букари, Ндиайе (Миятович, 57), Олаинка (Лучич, 57)

Манчестер Сити: Ортега - Льюис, Стоунз (Аке, 86), Аканджи, Гомес - Филлипс, Ковачич (Сусохо, 76) - Хэмилтон, Нуньеш (Силва, 83) Грилиш (Фоден, 52) - Бобб

Предупреждения: Спаич (45+1), Мияйлович (65) - Филлипс (52)

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