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Свидетель поражения: Мудрик получил подарок от украинского баскетбольного клуба

Украинец не принес удачи Прометею.
Сегодня, 14:10
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

В рамках группового этапа баскетбольного Еврокубка Прометей в драматичной концовке проиграл Лондон Лайонс.

На поединке присутстовал украинский футболист Челси Михаил Мудрик.

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Представители Прометея встретились с вингером и вручили ему майку с его фамилией.

В текущем сезоне Мудрик провел 17 матчей за Челси, в которых забил три гола и сдела две голевые передачи.

Ранее украинец показал, как отпраздновал выход Челси в полуфинал Кубка лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик Прометей

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