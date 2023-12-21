Свидетель поражения: Мудрик получил подарок от украинского баскетбольного клуба
Украинец не принес удачи Прометею.
В рамках группового этапа баскетбольного Еврокубка Прометей в драматичной концовке проиграл Лондон Лайонс.
На поединке присутстовал украинский футболист Челси Михаил Мудрик.
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Представители Прометея встретились с вингером и вручили ему майку с его фамилией.
В текущем сезоне Мудрик провел 17 матчей за Челси, в которых забил три гола и сдела две голевые передачи.
Ранее украинец показал, как отпраздновал выход Челси в полуфинал Кубка лиги.
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