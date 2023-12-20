Прометей в драматичной концовке упустил победу над Лондон Лайонс

Украинский клуб лидировал менее чем за минуту до конца и не смог триумфовать.

В рамках 12-го тура группового этапа Еврокубка Прометей на выезде встретился с Лондон Лайонс.

Украинскому клубу пришлось нелегко в борьбе с английским коллективом и подопечные Ронена Гинзбурга упустили победу на последних секундах матчах.

Первая чверть завершилась не в пользу Прометея - 28:25, во второй также преимущество было на стороне "львов" и она завершилась со счетом 17:23.

После перерыва наша команда немного смогла исправить ситуацию, выиграв третью чверть со счетом 14:22, а четвертая подарила зрителям голливудскую концовку, которая сложилась не в пользу гостей.

Менее чем за минуту до конца Прометей опережал соперника на 5 очков, но в итоге проиграл с общим счетом 89:88

Лондон Лайонс - Прометей 89:88

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