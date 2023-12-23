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Забарный - один из худших игроков Борнмута в матче против Ноттингема по версии Whoscored

Украинец провел не лучший матч.
Сегодня, 19:54
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

В рамках 18-го тура чемпионата Англии Борнмут едва победил Ноттингем, играя в большинстве.

Статистический портал WhoScored традиционно выставил оценки обоим командам после завершения данного поединка.

Украинец Илья Забарный стал одним из худших игроков своей команды, получив оценку 6.4. Хуже из игроков старта только Филипп Билинг (6.3), такая же оценка, как и у Ильи у вратаря "вишен" Нето.

За полный поединок центрбэк сделал 4 выноса, отдал 89% точных передач, одна из которых была ключевой, выиграл два верховых единоборства и 8 раз потерял мяч.

 

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