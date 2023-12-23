Гризманн красиво прокомметировал то, что повторил рекорд Арагонеса

Антуан уже тоже может считаться легендой Атлетико.

Антуан Гризманн подтвердил свою репутацию скромного и хорошего парня в интервью RMC Sport.

Напомним, сегодня Атлетико одолел Севилью, и если бы Гризманн забил - он бы стал единолично лучшим бомардиром в истории Атлетико.

Сейчас француз делит первое место с легендой "матрасников" Луисом Арагонесом, у обоих по 173 гола.

"Я никогда не достигну его высот, потому что не думаю, что стану такой же легендой, как он", – ответил Антуан, когда его спросили о его мыслях о рекорде испанца.

Ранее, напомним, один из лидеров Барселоны отказался покидать клуб в январе.

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