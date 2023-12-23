Один из лидеров Барселоны отказался покидать клуб в январе

Рональд Араухо все еще останется трансферной целью Баварии.

Рональд Араухо заявил, что не желает покидать Барселону в январе, пишет Флориан Плеттенберг.

По информации инсайдера, уругвайцем интересуется Бавария, которая была готова заплатить за него огромные деньги в январе.

Однако трансфер не состоится, так как сам Араухо не хочет покидать каталоснкий клуб. В ближайшее время защитник может продлить контракт с Барселоной.

Однако все это не отменяет возможности того, что мюнхенцы снова попробуют подписать Рональда летом.

Ранее также сообщалось, что Барселона намерена взять минимум два трофея в этом сезоне.

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