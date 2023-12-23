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Барселона намерена завоевать два трофея, чтобы снизить давление на клуб

Хави близок к тому, чтобы остаться без работы.
Сегодня, 17:35
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Барселона намерена завоевать два трофея в текущем сезоне, пишет AS.

Хави и Жоан Лапорта сохраняют оптимизм, но понимают, что если клуб останется без трофеев, это будет провалом.

Решающим моментом будет розыгрыш Суперкубка в январе. Руководство клуба понимает, что Суперкубок жизненно необходим, чтобы снизить давление.

Кроме того все понмиают, что одного трофея будет мало, а потому каталонцы рассчитывают взять также Ла Лигу и, если повезет, Кубок Испании.

Сложнее всего в этой ситуации Хави, который понимает, что если клуб останется без трофеев, он останется без работы.

Ранее также сообщалось, что Варан хочет вернуться в мадридский Реал.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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