Арсенал повторил клубное достижение 90-летней давности

"Канониры" ушли на Рождество, занимая первое место в двух сезонах подряд.

В рамках 18-го тура чемпионата Англии Ливерпуль разошелся миром с Арсеналом.

"Канониры" благодаря данному результату и тому, что Астон Вилла не смогла победить Шеффилд Юнайтед удержались на первом месте.

Таким образом, коллектив Микеля Артеты повторил достижение 90-летней давности. Лондонцы встретят Рождество, находясь на вершине турнирной таблицы два сезона подряд, что последний раз случалось в 1932 и 1933 годах соответственно.

Напомним, что Арсенал опережает Ливерпуль и Астон Виллу на один набранный пункт после 18 сыгранных матчей.

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