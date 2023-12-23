"Боже мой, насколько они сильны": Клопп высказался о ничьей с Арсеналом

Немецкий специалист не оставил коллектив Микеля Артеты без комплиментов после упорного матча.

В рамках центрального матча 18-го тура АПЛ Ливерпуль не смог победить Арсенал, сыграв вничью.

После поединка наставник мерсисайдцев Юрген Клопп прокомментировал исход, отметив, что соперник сегодня был очень сильным.

"Боже мой, насколько они сильны. Хорошая новость заключается в том, что мы также в порядке.

В такой игре сложно сохранять нулевой счет, особенно со скоростью Арсенала. Но та игра, которую мы провели, как мы начали второй тайм - мы должны были забивать.

Мы пасуем вместо того, чтобы бить по воротам. Четыре-пять раз мы так делали - это урок. Но в целом игра замечательная.

Ситуация с неназначенным пенальти за игру Мартина Эдегора рукой - это странная ситуация. Я не знаю, видел ли это судья, но это видели вы. Не знаю, как вы можете сказать, что это не пенальти", - заявил немецкий специалист.

Напомним, ранее сообщалось, что Арсенал повторил клубное достижение 90-летней давности.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!