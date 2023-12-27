Бывший игрок Арсенала обеспокоен игрой Зинченко в обороне

Бывший игрок Арсенала Пол Мерсон высказался од игре защитника Александра Зинченко в этом сезоне.

"Арсенал – это сейчас другая команда. Они усвоили многие уроки из прошлого сезона, а Деклан Райс поднял их на другой уровень. Думаю, что они теперь выиграют титул АПЛ.

Их проблемой может быть левый защитник. Это была плохая оборонительная работа против Ливерпуля. Это мое беспокойство. Думаю, что Зинченко нужен для матчей против команд с нижней части таблицы, где они могут доминировать. Но когда играют против больших ребят – нет".

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"Впереди легкие встречи. Они должны выиграть все четыре. Если это не сделают, то не созданы для победы в АПЛ. Надо обыгрывать эти команды", – сказал Мерсон в интервью Mirror.

В текущем сезоне на счету 27-летнего украинца один гол и один ассист в 17-ти матчах АПЛ.

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