Защитник Шахтера стал ключевой целью чемпиона Италии

Николай Матвиенко уже в январе может покинуть "горняков".

Наполи попробует подписать Николая Матвиенко, пишет Calcio Now.

После продажи Эльмаса неаполитанцы намерены реинвестировать средства в укрепление защитной линии. Матвиенко - первый кандидат.

В клубе надеются, что 30 млн евро хватит, что убедить "горняков" продать 27-летнего игрока в январе.

В текущем сезоне Николай сыграл 17 матчей, в которых забил четыре гола. Трансфермаркт оценивает украинца в 20 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Мудрик вошел в символическую сборную разочарований сезона.

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