Бывший форвард Жироны: Если Довбик продолжит так играть, большие клубы им заинтересуются
Деян Лекич высказался об игре украинца.
Экс-нападающий каталонской Жироны Деян Лекич поделился мыслями об игре Артема Довбика за команду Мичела.
По словам бывшего сербского форварда, если Артем и дальше будет демонстрировать такой уровень, то несомненно пойдет на повышение.
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"Он хорошо играет спиной, у него есть цель, он имеет великолепную левую ногу. Он торжествует и показывает даже больше, чем то, что мы видели до сих пор.
Если Довбик продолжит так играть, большие клубы им заинтересуются", - заявил серб.
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