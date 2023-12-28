iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бывший форвард Жироны: Если Довбик продолжит так играть, большие клубы им заинтересуются

Деян Лекич высказался об игре украинца.
Сегодня, 16:49
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Экс-нападающий каталонской Жироны Деян Лекич поделился мыслями об игре Артема Довбика за команду Мичела.

По словам бывшего сербского форварда, если Артем и дальше будет демонстрировать такой уровень, то несомненно пойдет на повышение.

Читай также: Довбик получил новое прозвище от испанских СМИ

"Он хорошо играет спиной, у него есть цель, он имеет великолепную левую ногу. Он торжествует и показывает даже больше, чем то, что мы видели до сих пор.

Если Довбик продолжит так играть, большие клубы им заинтересуются", - заявил серб.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жирона артем довбик

Статьи по теме

Довбик получил новое прозвище от испанских СМИ Довбик получил новое прозвище от испанских СМИ
Жирона может попасть в затруднительное положение в случае квалификации в Лигу чемпионов Жирона может попасть в затруднительное положение в случае квалификации в Лигу чемпионов
Манчестер Сити готов приобрести звезду Жироны Манчестер Сити готов приобрести звезду Жироны
Довбик заинтересовал Атлетико и Барселону Довбик заинтересовал Атлетико и Барселону
Помочь журналистам

Видео

Дубль Гарначо и победный гол Хейлунда в обзоре матча Манчестер Юнайтед - Астон Вилла
Дубль Гарначо и победный гол Хейлунда в обзоре матча Манчестер Юнайтед - Астон Вилла

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Калинина завершила год в топ-30
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся на одну позицию, Джокович - первая ракетка мира
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина преследует Данию, Сенегал и Иран
просмотров

Последние новости

Олимпийские виды18:37
Федерация фехтования Украины подала в CAS на FIE из-за отказа исключить россию из организации
Шахматы18:37
Карлсен стал пятикратным чемпионом мира по рапиду
Другие страны18:10
У игрока сборной Гвинеи украли футболку Винисиуса и исключили из сборной
Европа17:59
Арсенал намерен приобрести защитника Баварии
Европа17:38
Против Ливерпуля подали иск на почве расовой дискриминации
Формула 117:16
Ред Булл провалил первый крэш-тест нового болида
Европа17:12
Спортдир одного из лидеров Серии А высказался о возможном уходе ключевого игрока клуба
Бокс17:02
"Разорвет его": Именитый тренер назвал безоговорочного фаворита боя Джошуа - Хргович
Европа16:49
Бывший форвард Жироны: Если Довбик продолжит так играть, большие клубы им заинтересуются
16:40
Экстра-лига по футзалу: Ураган одержал победу над ХИТом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK