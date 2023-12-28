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Брайтон Де Дзерби установил необычное достижение

"Чайки" опережают своего ближайшего пресследователя по одному из статистических показателей почти в три раза.
Вчера, 21:59
Джек Хиншельвуд / Getty Images
Джек Хиншельвуд / Getty Images

В рамках 19-го тура чемпионата Англии Брайтон встречается с Тоттенхэмом.

Один из голов забил воспитанник "чаек" 18-летний Джек Хиншельвуд. Таким образом, за коллектив Роберто де Дзерби уже в 19-ый раз за календарный год забивают футболисты в возрасте до 19 лет.

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Брайтон является безоговорчным лидером в АПЛ по данному показателю. На втором месте в топе находится Манчестер Юнайтед, у которого всего 5 забитых голов у футболистов до 19 лет.

Отметим также, что форвард Брайтона Еван Фергюсон возглавляет индивидуальный топ бомбардиров среди игроков до 19 лет, ирландец забил 6 голов. Второе место делят Вилсон Одобер из Бернли и Алехандро Гарначо с 3 голами, на третьем уже упомянутый Хиншельвуд с двумя мячами.

На момент написания новости - счет 2:0. Второй гол забил Жоау Педро.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Брайтон

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