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Бешикташ расторг контракт с экс-футболистом Манчестер Юнайтед

Турецкий клуб недоволен выступлениями Байи.
Сегодня, 18:55
Эрик Байи / Getty Images
Эрик Байи / Getty Images

Бешикташ объявил о расторжении контракта с защитником Эриком Байи.

"По соглашению сторон расторгнут контракт с игроком первой команды Эриком Байи. Желаем ему успехов в карьере", — говорится в заявлении турецкого клуба.

Напомним, Байи перешел в Бешикташ в сентябре 2023 года на правах свободного агента.

С момента своего прихода в стан "полосатых" 29-летний ивуариец успел провести всего пять матчей в рамках местного чемпионата.

Ранее сообщалось, что экс-тренер МЮ может получить работу в Турции.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бешикташ Эрик Байи

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