Бешикташ расторг контракт с экс-футболистом Манчестер Юнайтед

Бешикташ объявил о расторжении контракта с защитником Эриком Байи.

"По соглашению сторон расторгнут контракт с игроком первой команды Эриком Байи. Желаем ему успехов в карьере", — говорится в заявлении турецкого клуба.

Kulübümüzden Bilgilendirme



Futbol A Takımımızın oyuncusu Eric Bailly ile karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Eric Bailly'ye kariyerinde başarılar dileriz.



Saygılarımızla.

Beşiktaş JK pic.twitter.com/XHtbamKYsN — Beşiktaş JK (@Besiktas) December 29, 2023

Напомним, Байи перешел в Бешикташ в сентябре 2023 года на правах свободного агента.

С момента своего прихода в стан "полосатых" 29-летний ивуариец успел провести всего пять матчей в рамках местного чемпионата.

Ранее сообщалось, что экс-тренер МЮ может получить работу в Турции.

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