Бешикташ расторг контракт с экс-футболистом Манчестер Юнайтед
Бешикташ объявил о расторжении контракта с защитником Эриком Байи.
"По соглашению сторон расторгнут контракт с игроком первой команды Эриком Байи. Желаем ему успехов в карьере", — говорится в заявлении турецкого клуба.
Kulübümüzden Bilgilendirme— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 29, 2023
Futbol A Takımımızın oyuncusu Eric Bailly ile karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Eric Bailly'ye kariyerinde başarılar dileriz.
Saygılarımızla.
Beşiktaş JK pic.twitter.com/XHtbamKYsN
Напомним, Байи перешел в Бешикташ в сентябре 2023 года на правах свободного агента.
С момента своего прихода в стан "полосатых" 29-летний ивуариец успел провести всего пять матчей в рамках местного чемпионата.
Ранее сообщалось, что экс-тренер МЮ может получить работу в Турции.
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