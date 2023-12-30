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В Баварии определились с преемником Тухеля

Алонсо может сменить немецкого специалиста.
Сегодня, 15:49
Хаби Алонсо / Getty Images
Хаби Алонсо / Getty Images

Согласно информации от Sport.es, Баварии определились с кандидатурой на пост главного тренера после ухода Томаса Тухеля.

В настоящее время наставник Байера Хаби Алонсо является главным претендентом на эту должность. Ранее испанец рассматривался Реалом в качестве замены Карло Анчеллотти, но контракт с текущим тренером был продлен.

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Для перехода Алонсо в Баварию необходимо будет договориться о выкупе его контракта, который рассчитан до 2026 года.

Напомним, после 16-ти туров Бундеслиги Байер занимает первую строчку, набрав 42 очка, при этом не потерпев ни одного поражения.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Хаби Алонсо

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