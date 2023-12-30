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Алонсо - лучший тренер первой части сезона-2023/24 по версии авторитетного издания

Испанец восхищает своей работой всю футбольную общественность.
Сегодня, 11:59
Хаби Алонсо / Getty Images
Хаби Алонсо / Getty Images

Авторитетное издание GOAL составило список лучших тренеров первой половины сезона-2023/24.

В рейтинг британского портала вошло 15 специалистов, среди которых на первом месте оказался Хаби Алонсо. Второе место занял Унаи Эмери, а тройку лидеров замкнул тренер Жироны Виктора Цыганкова и Артема Довбика Мичел Санчес.

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ТОП-15 лучших тренеров первой части сезона-2023/24

  1. Хаби Алонсо (Байер)
  2. Унаи Эмери (Астон Вилла)
  3. Мичел Санчес (Жирона)
  4. Тьяго Мотта (Болонья)
  5. Ендж Постекоглу (Тоттенхэм)
  6. Симоне Индзаги (Интер)
  7. Себастьян Хеннесс (Хоффенхайм)
  8. Юрген Клопп (Ливерпуль)
  9. Франческо Фариоли (Ницца)
  10. Микель Артета (Арсенал)
  11. Карло Анчелотти (Реал)
  12. Петер Бос (ПСВ)
  13. Диего Симеоне (Атлетико)
  14. Иманоль Альгуясиль (Реал Сосьедад)
  15. Пеп Гвардиола (Манчестер Сити)

Напомним, ранееISPORT подвел итоги 2023 года в разных номинациях, признав Алонсо лучшим тренером.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: байер Хаби Алонсо

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