Алонсо - лучший тренер первой части сезона-2023/24 по версии авторитетного издания
Испанец восхищает своей работой всю футбольную общественность.
Авторитетное издание GOAL составило список лучших тренеров первой половины сезона-2023/24.
В рейтинг британского портала вошло 15 специалистов, среди которых на первом месте оказался Хаби Алонсо. Второе место занял Унаи Эмери, а тройку лидеров замкнул тренер Жироны Виктора Цыганкова и Артема Довбика Мичел Санчес.
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ТОП-15 лучших тренеров первой части сезона-2023/24
- Хаби Алонсо (Байер)
- Унаи Эмери (Астон Вилла)
- Мичел Санчес (Жирона)
- Тьяго Мотта (Болонья)
- Ендж Постекоглу (Тоттенхэм)
- Симоне Индзаги (Интер)
- Себастьян Хеннесс (Хоффенхайм)
- Юрген Клопп (Ливерпуль)
- Франческо Фариоли (Ницца)
- Микель Артета (Арсенал)
- Карло Анчелотти (Реал)
- Петер Бос (ПСВ)
- Диего Симеоне (Атлетико)
- Иманоль Альгуясиль (Реал Сосьедад)
- Пеп Гвардиола (Манчестер Сити)
Напомним, ранееISPORT подвел итоги 2023 года в разных номинациях, признав Алонсо лучшим тренером.
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