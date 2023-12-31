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Криштиану: Игроки хотят в Саудовскую Аравию, потому что здесь серьезный чемпионат

Португалец поделился мнениями о достижениях в 2023 году.
Сегодня, 16:05
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Легендарный бомбардир Криштиану Роналду забил наибольшее количество голов в мире в 2023 году, чему очень рад.

"Это был хороший год для меня и для моего коллектива. Я забил много голов и помог Ан-Насру и своей национальной команде. Сейчас я очень хорошо себя чувствую, я счастлив и хочу попытаться повторить эти достижения в следующем году".

Криштиану рассказал о том, как улучшился уровень чемпионата Саудовской Аравии после его перехода.

"Я счастлив, потому что когда я приехал сюда, то никто не верил моим словам. Правда сейчас все это не имеет значения, самое важное – это насколько вырос уровень лиги. Игроки хотят переходить сюда, видя, что это серьезный чемпионат. Весь мир сейчас следит за нашими матчами, я очень рад. И если сильные футболисты и дальше будут приезжать сюда, то мы будем рады их встретить", - рассказал Роналду в интервью SSC.

С подробной статистикой Криштиану Роналду в нынешнем сезоне можно ознакомиться на нашем сайте.

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