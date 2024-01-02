МЮ и Боруссия возобновили переговоры по Санчо

Англичанин близок к возвращению в Дортмунд.

Манчестер Юнайтед и дортмундская Боруссия возобновили переговоры по Джедону Санчо, утверждает Патрик Бергер.

По информации журналисты, клубы обсуждают полугодовую аренду вингера, и в этом процессе все зависит от МЮ. Предположительно, аренда обойдется "шмелям" в 3 млн евро.

Напомним, что Санчо перешел в МЮ из Боруссии за 85 млн евро, однако в этом сезоне был отстранен Эриком тен Хагом за неподобающее поведение.

При этом, клуб, похоже, окончательно решил избавиться от игрока, рассматривая даже варианта с расторжением контракта или продажей в Саудовскую Аравию.

Ранее также сообщалось, что МЮ близок к подписанию центрального защитника.

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