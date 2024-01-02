МЮ и Боруссия возобновили переговоры по Санчо
Англичанин близок к возвращению в Дортмунд.
Манчестер Юнайтед и дортмундская Боруссия возобновили переговоры по Джедону Санчо, утверждает Патрик Бергер.
По информации журналисты, клубы обсуждают полугодовую аренду вингера, и в этом процессе все зависит от МЮ. Предположительно, аренда обойдется "шмелям" в 3 млн евро.
Напомним, что Санчо перешел в МЮ из Боруссии за 85 млн евро, однако в этом сезоне был отстранен Эриком тен Хагом за неподобающее поведение.
При этом, клуб, похоже, окончательно решил избавиться от игрока, рассматривая даже варианта с расторжением контракта или продажей в Саудовскую Аравию.
Ранее также сообщалось, что МЮ близок к подписанию центрального защитника.
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