iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

МЮ и Боруссия возобновили переговоры по Санчо

Англичанин близок к возвращению в Дортмунд.
Сегодня, 19:39
Джейдон Санчо / Getty Images
Джейдон Санчо / Getty Images

Манчестер Юнайтед и дортмундская Боруссия возобновили переговоры по Джедону Санчо, утверждает Патрик Бергер.

По информации журналисты, клубы обсуждают полугодовую аренду вингера, и в этом процессе все зависит от МЮ. Предположительно, аренда обойдется "шмелям" в 3 млн евро.

Напомним, что Санчо перешел в МЮ из Боруссии за 85 млн евро, однако в этом сезоне был отстранен Эриком тен Хагом за неподобающее поведение.

При этом, клуб, похоже, окончательно решил избавиться от игрока, рассматривая даже варианта с расторжением контракта или продажей в Саудовскую Аравию.

Ранее также сообщалось, что МЮ близок к подписанию центрального защитника.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: джейдон санчо

Статьи по теме

Манчестер Юнайтед рассматривает вариант с расторжением контракта Санчо Манчестер Юнайтед рассматривает вариант с расторжением контракта Санчо
На скандального вингера МЮ появился еще один претендент На скандального вингера МЮ появился еще один претендент
Тен Хаг не жалеет об отстранении Санчо Тен Хаг не жалеет об отстранении Санчо
Три звезды Манчестер Юнайтед были выставлены на трансфер Три звезды Манчестер Юнайтед были выставлены на трансфер
Помочь журналистам

Видео

Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 видео голов и лучших моментов матча АПЛ
Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 видео голов и лучших моментов матча АПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание четвертого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция Рождественской гонки-2023
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2023 года по CS по версии HLTV: NertZ занял 14-ю позицию
просмотров

Последние новости

Европа22:22
Бонуччи - о Беллингеме: Он – это нечто особенное, не из этого мира
Европа22:12
Тен Хаг хочет сохранить контроль над трансферами клуба
Европа21:53
Немецкий клуб сделал предложение Шахтеру по Судакову
Теннис21:40
Надаль вышел на четвертое место по количеству побед в рамках ATP
Киберспорт21:30
ТОП-20 лучших игроков 2023 года по CS по версии HLTV: NertZ занял 14-ю позицию
Европа21:19
Экс-игрок Челси: Клуб потратил на Мудрика более 60 млн, а он дает очень мало конечного продукта
Европа21:05
Владелец ПСЖ прятался в самолете от французской полиции
ММА20:49
"Я сломаю Конора": Чендлер ответил на анонс поединка с Макгрегором
Европа20:33
Ньюкаслу придется продать одну из своих звезд из-за ФФП
Европа20:16
Симеоне: Реал и Барселона – монстры Ла Лиги
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK