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МЮ близок к подписанию нового центрального защитника

Манкунианцы готовы заплатить солидные деньги за Скальвини.
Сегодня, 17:49
Джорджо Скальвини / Getty Images
Джорджо Скальвини / Getty Images

Манчестер Юнайтед близок к покупке Джорджо Скальвини, утверждает teamTalk.

Издание, ссылаясь на итальянские СМИ, пишет, что манкунианцы готовы заплатить за молодого итальянца порядка 44 млн фунтов.

Такая сумма вполне устроит Аталанту, которая готова будет отпустить Скальвини уже в январе. 

Приход нового защитника может также значит, что клуб покинет Рафаэль Варан, которым интересуются многие клубы.

Ранее также сообщалось, что Регилон отправился обратно в Тоттенхэм.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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