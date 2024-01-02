Немецкий клуб сделал предложение Шахтеру по Судакову

Украинец может перебраться в Бундеслигу.

Шахтер получил официальное предложение по хавбеку Георгию Судакову. Об этом сообщает издание OneFootball.

РБ Лейпциг отправил донецкому клубу запрос о покупке украинского футболиста за 25 млн евро. В свою очередь "горняки" хотят выручить за игрока не менее 35 млн.

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Отметим, на Судакова также претендуют клубы из Италии. Наполи и Ювентус так же хотят видеть у себя украинца.

В текущем сезоне на счету 21-летнего полузащитника два гола в десяти матчах УПЛ.

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