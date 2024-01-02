iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Немецкий клуб сделал предложение Шахтеру по Судакову

Украинец может перебраться в Бундеслигу.
Вчера, 21:53
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

Шахтер получил официальное предложение по хавбеку Георгию Судакову. Об этом сообщает издание OneFootball.

РБ Лейпциг отправил донецкому клубу запрос о покупке украинского футболиста за 25 млн евро. В свою очередь "горняки" хотят выручить за игрока не менее 35 млн.

Читай также: Ювентусу необходимо кого-то продать, прежде чем подписать Судакова

Отметим, на Судакова также претендуют клубы из Италии. Наполи и Ювентус так же хотят видеть у себя украинца.

В текущем сезоне на счету 21-летнего полузащитника два гола в десяти матчах УПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер РБ Лейпциг Георгий Судаков

Статьи по теме

Ювентусу необходимо кого-то продать, прежде чем подписать Судакова Ювентусу необходимо кого-то продать, прежде чем подписать Судакова
"Абсолютное зло": Шахтер отреагировал на обстрел Украины "Абсолютное зло": Шахтер отреагировал на обстрел Украины
Ливерпуль отозвал своего таланта из аренды Ливерпуль отозвал своего таланта из аренды
"Моя гордость": Жена Судакова поздравила Георгия с очередным достижением "Моя гордость": Жена Судакова поздравила Георгия с очередным достижением
Помочь журналистам

Видео

Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 видео голов и лучших моментов матча АПЛ
Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 видео голов и лучших моментов матча АПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание четвертого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция Рождественской гонки-2023
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2023 года по CS по версии HLTV: NertZ занял 14-ю позицию
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:58
Европа23:58
Милан с дублем Йовича уверенно проходит Кальяри в Кубке Италии
Европа23:23
Моуринью может вернуться в АПЛ
Европа22:51
Хавбек Наполи может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
Европа22:45
Яремчук забил дебютный гол в Ла Лиге
Европа22:22
Бонуччи - о Беллингеме: Он – это нечто особенное, не из этого мира
Европа22:12
Тен Хаг хочет сохранить контроль над трансферами клуба
Европа21:53
Немецкий клуб сделал предложение Шахтеру по Судакову
Теннис21:40
Надаль вышел на четвертое место по количеству побед в рамках ATP
Киберспорт21:30
ТОП-20 лучших игроков 2023 года по CS по версии HLTV: NertZ занял 14-ю позицию
Европа21:19
Экс-игрок Челси: Клуб потратил на Мудрика более 60 млн, а он дает очень мало конечного продукта
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK