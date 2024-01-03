Форвард Ювентуса близок к заключению нового соглашения с клубом

Туринский клуб пролонгирует контракт игрока, который получает мало игрового времени.

Ювентус в ближайшее время заключит новый контракт с одним из своих форвардов.

Как сообщает Николо Скира, "старая синьора" практически согласовала все условия нового соглашения с Мойзе Кином. Нынешний контракт действует до лета 2025 года.

🚨 Excl. - Moise #Kean is getting closer to extend his contract with #Juventus. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 2, 2024

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Ранее сообщалось об интересе лондонского Арсенала к 23-летнему итальянцу, однако ни Ювентус, ни сам игрок не хотят расставаться.

Прошлым летом Ювентус выкупил обратно контракт Мойзе Кина у Эвертона за 30 миллионов евро, который до этого провел в Турине два сезона на правах аренды за 7 миллионов.

В нынешнем сезоне Кин принял участие в 12 матчах Серии А, проведя на поле всего 472 минуты. Результативными действиями нападающий не отличился.

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