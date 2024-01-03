Коноплянка покинул Клуж в результате расторжения контракта

Румынский клуб расстался с украинцем, который не оправдал возложенных на него ожиданий.

ЧФР Клуж на своем официальном сайте объявил о том, что Евгений Коноплянка покинул команду.

Стороны пришли к выводу, что им стоит прекратить сотрудничество, а потому контракт 34-летнего украинца был расторгнут по обоюдному согласию.

"Мы благодарим его за этот путь с нами и желаем ему успехов", - говорится в заявлении клуба.

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Коноплянка присоединился к румынскому коллективу прошлым летом, перейдя из польской Краковии на правах свободного агента. Однако за это время он успел принять участие лишь в четырех матчах, не отметившись при этом ни одним результативным действием.

Напомним, что в декабре президент Клужа выразил свое разочарование тем фактом, что Евгений Коноплянка провалился в его команде.

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