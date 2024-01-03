Забарный претендует на звание игрока месяца в Борнмуте

Защитник Илья Забарный стал претендентом на звание игрока месяца в Борнмуте. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

На данную награду также претендуют центрбек Маркос Сенеси, хавбек Райан Кристи и форвард Доминик Соланке. Англичанин является главным претендентом на награду, вколотив в декабре шесть голов.

A tough one, but who's your @MMJBournemouth winner? 👇 — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) January 3, 2024

В текущем сезоне на счету Забарного 20 матчей в рамках АПЛ, в которых он не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Забарный удивил имиджем после Рождества.

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