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Забарный претендует на звание игрока месяца в Борнмуте

Украинец столкнулся с мощной оппозицией.
Сегодня, 14:18
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

Защитник Илья Забарный стал претендентом на звание игрока месяца в Борнмуте. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

На данную награду также претендуют центрбек Маркос Сенеси, хавбек Райан Кристи и форвард Доминик Соланке. Англичанин является главным претендентом на награду, вколотив в декабре шесть голов.

В текущем сезоне на счету Забарного 20 матчей в рамках АПЛ, в которых он не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Забарный удивил имиджем после Рождества.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут Илья Забарный

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