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"Он думает, что это поможет?": Забарный удивил имиджем после Рождества

Украинец проводит матч АПЛ с новой прической.
Сегодня, 17:30
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

Во вторник, 26 декабря, Борнмут на своем поле принимает Фулхэм в рамках чемпионата Англии.

В стартовом составе хозяев на поле с первых минут вышел защитник Илья Забарный.

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Пресс-служба Борнмута опубликовала пост в X, показав, что украинец изменил имидж.

"Новый лук Забарного", - гласит подпись фото.

Фанаты команды уже оценили новую прическу Ильи:

  • "Отличный вид!",
  • "Наш", 
  • "Он думает, что это поможет?",
  • "Гарячо".

В текущем сезоне Забарный провел за Борнмут 19 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Мудрик поздравил фанатов Челси с Рождеством.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут Илья Забарный

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