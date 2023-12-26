"Он думает, что это поможет?": Забарный удивил имиджем после Рождества

Во вторник, 26 декабря, Борнмут на своем поле принимает Фулхэм в рамках чемпионата Англии.

В стартовом составе хозяев на поле с первых минут вышел защитник Илья Забарный.

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Пресс-служба Борнмута опубликовала пост в X, показав, что украинец изменил имидж.

"Новый лук Забарного", - гласит подпись фото.

Фанаты команды уже оценили новую прическу Ильи:

"Отличный вид!",

"Наш",

"Он думает, что это поможет?",

"Гарячо".

В текущем сезоне Забарный провел за Борнмут 19 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Мудрик поздравил фанатов Челси с Рождеством.

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