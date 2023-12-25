Командное обращение: Мудрик поздравил фанатов Челси с Рождеством
Украинец обратился к болельщикам лондонцев.
Английский Челси поздравил своих фанатов с Рождеством.
Участие в видеоролике принял украинский вингер Михаил Мудрик, который с улыбкой произнес свое поздравление.
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Отметим, что только Крис Палмер и Бен Чилуэлл обратились к болельщикам на фоне елки, все остальные футболисты - на тренировочном поле.
В текущем сезоне Мудрик провел 18 матчей за Челси во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал две голевые передачи.
Ранее сообщалось, что Михаил вместе с футболистами Челси навестил детей в больнице Лондона.
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