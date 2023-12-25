Командное обращение: Мудрик поздравил фанатов Челси с Рождеством

Английский Челси поздравил своих фанатов с Рождеством.

Участие в видеоролике принял украинский вингер Михаил Мудрик, который с улыбкой произнес свое поздравление.

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Отметим, что только Крис Палмер и Бен Чилуэлл обратились к болельщикам на фоне елки, все остальные футболисты - на тренировочном поле.

В текущем сезоне Мудрик провел 18 матчей за Челси во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Михаил вместе с футболистами Челси навестил детей в больнице Лондона.

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