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Командное обращение: Мудрик поздравил фанатов Челси с Рождеством

Украинец обратился к болельщикам лондонцев.
Сегодня, 21:20
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Английский Челси поздравил своих фанатов с Рождеством.

Участие в видеоролике принял украинский вингер Михаил Мудрик, который с улыбкой произнес свое поздравление.

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Отметим, что только Крис Палмер и Бен Чилуэлл обратились к болельщикам на фоне елки, все остальные футболисты - на тренировочном поле.

В текущем сезоне Мудрик провел 18 матчей за Челси во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Михаил вместе с футболистами Челси навестил детей в больнице Лондона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик

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