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"Огромное разочарование": ЧФР Клуж избавится от Коноплянки

Украинец провалился в румынском клубе.
Сегодня, 16:41
Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка

Владелец ЧФР Нелу Варга заявил, что Евгений Коноплянка покинет команду в зимнее трансферное окно.

Функционер признался, что ошибся, когда пригласил украинца в команду.

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"Если говорить об уходе, то я могу назвать трех игроков, с которыми мы расстанемся. Один из них – Коноплянка, огромное разочарование.

Он был моей ставкой, к сожалению, но я прогадал. Не может быть, чтобы перед каждым официальным матчем, когда тренер ставит тебя в состав, за день до него ты сообщал ему, что у тебя болит нога, у тебя убой или еще что-то.

Возможно, ему уже не до футбола, но это не важно, это закрытая тема. С Коноплянкой мы расстанемся зимой", - приводит слова владельца Fanatic.

Напомним, летом этого года ЧФР подписал Коноплянку в качестве свободного агента. На счету украинца 4 игры матча.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Евгений Коноплянка

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