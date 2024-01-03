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Бенфика перехватила талантливого бразильца, которого ждали в Арсенале

"Канониры" слишком уж долго выбирали форварда.
Сегодня, 16:42
Маркос Леонардо / Getty Images
Маркос Леонардо / Getty Images

Бенфика согласовала трансфер Маркоса Леонардо, пишет Фабрицио Романо.

Бразильский нападающий был одной из целей Арсенала на январское трансферное окно, однако теперь "канониры" упустили свой шанс.

Артета и руководство клуба понимают, что им необходимо усиление в атаке, первым варинатом остается дорогостоящий Айван Тоуни. Также в шорт-листе есть Виктор Бонифасе, однако вряд ли Байер отпустит своего форварда.

Третьей же опцией был Маркос Леонардо из Сантоса, однако Бенфика была намерена выиграть эту гонку, потому согласилась заплатить за бразильца 18 млн фунтов одним платежом. Также "орлы" согласились заплатить 10% от будущей продажи игрока.

Ранее также сообщалось, что хавбек Арсенала интересен турецким клубам.

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