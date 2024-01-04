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Байер определился с судьбой своих лидеров

Леверкузенцы не будут продавать ключевых игроков.
Сегодня, 18:28
Джереми Фримпонг / Getty Images
Джереми Фримпонг / Getty Images

Леверкузенский Байер определился с планами на межсезонье.

Как сообщает Фабрицио Романо, "фармацевты" не будут продавать ни Джереми Фримпонга, ни кого-либо другого из своих лидеров зимой.

Романо отмечает, что любые трансферы будут возможны только после завершения этого сезона. Также уточняется, что в контракте уже упомянутого Фримпонга есть опция выкупа за 40 млн евро, но она начинает действовать только в июне.

Стоит сказать, что сейчас Байер идет на первом месте в Бундеслиге и входит в число лидеров по реализации моментов среди команд топ-5 лиг.

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