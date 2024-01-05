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Тренер Брентфорда: Я не понимаю, почему мы должны продавать Тоуни

Франк уверен, что форвард не уйдет зимой.
Сегодня, 11:35
Айван Тоуни / Getty Images
Айван Тоуни / Getty Images

Томас Франк выразил надежду, что Айван Тоуни не покинет клуб в январе.

Напомним, что английский форвард является главной целью для Челси и Арсенала, которые могут попробовать подписать его уже зимой.

Однако Франк считает, что Тоуни должен остаться, а если уж и продавать, то за огромные деньги.

"Он игрок Брентфорда. Он здесь, мы потеряли нескольких игроков атаки, и я не понимаю, почему мы должны его продавать. Я бы хотел, чтобы он остался здесь надолго.

Не мне обсуждать это, но если бы я мог советовать, то цена должна быть невероятной, поэтому он останется здесь", – приводит слова Франка BBC.

Ранее также сообщалось, что Арсенал интересуется талантом Аякса.

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