Аталанта установила ценник на талантливого защитника

Аталанта определилась с ценником Джордж Скальвини, пишет Metro.

Напомним, что итальянский защитник интересует многие европейские гранды, однако сейчас его чаще связывают с МЮ.

Аталанта не просто не хочт отпускать Скальвини зимой, она в целом хотела бы сохранить игрока. А потому выставила ценник в 52 млн фунтов.

Это отобьет у многих клубов желание купить воспитанника бергамасков, а тот же МЮ вряд ли сможет провернуть сделку в январе.

Ранее также сообщалось, что еще один клуб заинтересовался Довбиком.

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