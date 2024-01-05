Главная цель МЮ не желает переезжать на Олд Траффорд

Майкл Олисе не горит желанием принимать предложение МЮ, пишет teamTalk.

Ранее, напомним, СМИ назвали французского вингера ключевой целью Рэтклиффа на ближайшие трансферные окна. Вот только сам игрок не намерен соглашаться на переезд.

Дело в том, что Олисе с детства болеет за Арсенал и хочет играть под руковдством Артеты. Прошлым летом Майкл даже предпочедл продлить контракт с "орлами", а не переходить в Челси.

Арсенал, в теории, может попробовать подписать игрока, однако сделать это нужно сейчас, пока его цена не выросла в два-три раза. А у Артеты есть сейчас проблемы и поважнее.

Ранее также стал известен ценнник на талантливого защитника Аталанты.

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