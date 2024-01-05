Сборная Бразилии уволит главного тренера

Фернандо Диниз не смог проявить себя на посту наставника национальной сборной.

Сборная Бразилии в ближайшее время должна сменить главного тренера.

Как сообщает местное издание Globo Esporte, местная федерация футбола неудовлетворена работой Фернандо Диниза на посту наставника "селесао". Местный специалист покинет данное место работы в ближайшее время.

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С Динизом изначально планировали подписать контракт лишь на год, ведь велись активные переговоры с Карло Анчелотти, но итальянец отказался от должности в сборной и продлил контракт с Реалом.

Таким образом, за полгода до Копа Америка Бразилия остается без тренера и кто будет возглавлять команду на континентальном форуме сейчас непонятно.

Отметим, что сам Диниз при этом не останется совсем без работы, ведь паралельно со сборной он возглавлял местный Флуминенсе, с которым выиграл Копа Либертадорес.

Под руководством 49-летнего специалиста сборная Бразилии провела шесть матчей, все - в отборе на Чемпионат мира 2026. На счету Фернандо победы над Боливией и Перу, ничья с Венесуэлой, а также поражения от Уругвая, Колумбии и Аргентины.

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