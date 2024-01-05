iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Болонья - Дженоа 1:1 обзор и результат матча Серии А 05.01.2024

Генуэзцы не проигрывают четыре матча кряду.
Вчера, 23:45
ФК Дженоа / Getty Images
ФК Дженоа / Getty Images

В пятницу, 5 января, в рамках 19-го тура Серии А Болонья принимала Дженоа. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

Первый гол в данной встрече забил нападающий генуэзцев Альберт Гудмундссон. Исландский форвард отличился на 20-й минуте игры.

В самой концовке Лоренцо Ди Сельвистри своим голом возобновил паритет, чем спас свою команду от поражения.

Что касается Руслана Малиновского, то украинский хавбек провел на поле все 90 минут, не отличившись результативными действиями.

После 19-ти туров Болонья идет на пятом месте с 32-я очками, а Дженоа занимает 11-ю створку, набрав 21 балл.

Статистика матча Болонья - Дженоа 19-го тура чемпионата Италии

Болонья - Дженоа 1:1
Голы: Де Сильветри, 90+5 Гудмундссон, 20

Ожидемые голы (xG): 0.96 - 0.08
Владение мячом: 71% - 29%
Удары: 21 - 2
Удары в створ: 8 - 1
Фолы: 7 - 10

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дженоа болонья Серия А

Статьи по теме

Одноклубник Малиновского не хочет переходить в Тоттенхэм Одноклубник Малиновского не хочет переходить в Тоттенхэм
Тоттенхэм и Дженоа проведут переговоры по трансферу центрбека Тоттенхэм и Дженоа проведут переговоры по трансферу центрбека
Одноклубник Трубина может пополнить состав сенсации Серии А Одноклубник Трубина может пополнить состав сенсации Серии А
Форвард Ювентуса близок к заключению нового соглашения с клубом Форвард Ювентуса близок к заключению нового соглашения с клубом
Помочь журналистам

Видео

Лас-Пальмас - Барселона 1:2 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Лас-Пальмас - Барселона 1:2 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты четвертого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Оберхофе
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Украина00:51
Суперлига: Запорожье обыграл Прикарпатье-Говерла, Кривбасс уступил Ровно
Европа00:40
Мбаппе признался, что страдает из-за своей популярности
Бокс00:19
Бокс: расписание боев
Европа00:06
Тоттенхэм добыл непростую победу над Бернли в рамках Кубка Англии
Вчера, 23:45
Европа23:45
Дженоа с Малиновским упустила в концовке игре победу над Болоньей
Украина23:20
УХЛ: Днепр обыграл Тризуб
Европа и мир23:11
США - победитель молодежного чемпионата мира по хоккею
Европа22:59
Сборная Бразилии уволит главного тренера
Европа22:50
Барселона надеется на подписание полузащитника этой зимой
Европа22:29
Коваленко кардинально сменил имидж
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK