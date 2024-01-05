Болонья - Дженоа 1:1 обзор и результат матча Серии А 05.01.2024

Генуэзцы не проигрывают четыре матча кряду.

В пятницу, 5 января, в рамках 19-го тура Серии А Болонья принимала Дженоа. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

Первый гол в данной встрече забил нападающий генуэзцев Альберт Гудмундссон. Исландский форвард отличился на 20-й минуте игры.

В самой концовке Лоренцо Ди Сельвистри своим голом возобновил паритет, чем спас свою команду от поражения.

Что касается Руслана Малиновского, то украинский хавбек провел на поле все 90 минут, не отличившись результативными действиями.

После 19-ти туров Болонья идет на пятом месте с 32-я очками, а Дженоа занимает 11-ю створку, набрав 21 балл.

Статистика матча Болонья - Дженоа 19-го тура чемпионата Италии

Болонья - Дженоа 1:1

Голы: Де Сильветри, 90+5 Гудмундссон, 20

Ожидемые голы (xG): 0.96 - 0.08

Владение мячом: 71% - 29%

Удары: 21 - 2

Удары в створ: 8 - 1

Фолы: 7 - 10

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