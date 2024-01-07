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Команда из Северной Америки пролетела более 7000 км, чтобы проиграть в Кубке Франции со счетом 0:12

Игроки Голден Лайон запомнят вчерашний день надолго.
Сегодня, 09:44
Голден Лайон / Getty Images
Голден Лайон / Getty Images

В Кубке Франции на этой неделе состоялись матчи 1/32 финала.

Главной особенностью данного соревнования является то, что здесь разрешено участвовать клубам из французских заморских владений и до данной стадии дошла одна такая команда. Речь идет о Голден Лайон из Мартиники, которым пришлось сыграть с Лиллем из элитного дивизиона.

Матч состоялся во Франции, игрокам Голден Лайон пришлось пролететь более 7000 км, чтобы добраться на поединок и все лишь для того, чтобы проиграть "догам" со счетом 0:12.

Стоит сказать, что для подопечных Паулу Фонсеки данная победа стала самой большой в истории клуба.

Напомним, что вчера, 6 января, во все том же Кубке Франции украинец Даниил Игнатенко отметился первым голом в текущем сезоне за Бордо и помог своей команде пройти в следующую стадию.

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