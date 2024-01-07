"У них все очень хорошо": Анчелотти высказался о конкуренции между Кепой и Луниным

Итальянец не определится с основным голкипером.

Рулевой мадридского Реала Карло Анчелотти в очередной раз прокомментировал вратарскую проблему в клубе.

Итальянец заявил, что не будет делать ставку на кого-то одного и Кепа Аррисабалага с Андреем Луниным будут играть по очереди.

Читай также: Реал за пару минут оформил легкую победу и путевку в 1/8 финала кубка Испании

Вратарь, который сыграет в Суперкубке Испании, не будет первым голкипером команды. И у Лунина, и у Кепы все очень хорошо, они будут играть по очереди.

Куртуа провел легкую тренировку на поле. Его восстановление проходит хорошо", - сказал Анчелотти

Отметим, что уже в среду, 10 января, Реал сыграет с Атлетико Мадрид в полуфинале Суперкубка Испании.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!