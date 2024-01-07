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"У них все очень хорошо": Анчелотти высказался о конкуренции между Кепой и Луниным

Итальянец не определится с основным голкипером.
Сегодня, 10:16
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Рулевой мадридского Реала Карло Анчелотти в очередной раз прокомментировал вратарскую проблему в клубе.

Итальянец заявил, что не будет делать ставку на кого-то одного и Кепа Аррисабалага с Андреем Луниным будут играть по очереди.

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Вратарь, который сыграет в Суперкубке Испании, не будет первым голкипером команды. И у Лунина, и у Кепы все очень хорошо, они будут играть по очереди.

Куртуа провел легкую тренировку на поле. Его восстановление проходит хорошо", - сказал Анчелотти

Отметим, что уже в среду, 10 января, Реал сыграет с Атлетико Мадрид в полуфинале Суперкубка Испании.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карло Анчелотти Андрей Лунин Кепа Аррисабалага

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