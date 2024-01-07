Арандина - Реал 1:3: обзор матча и результат игры 06.01.2024

Андрей Лунин со скамейки запасных наблюдал за тем, как его одноклубники обыгрывали соперника из низшей лиги.

В субботу, 6 января, в Аранда-де-Дуэро состоялся матч 1/16 финала кубка Испании, в котором местная Арандина принимала Реал.

Учитывая статус соперника, главный тренер "бланкос" Карло Анчелотти дал возможность проявить себя молодым игрокам.

Под ротацию попал Андрей Лунин, оставшийся на скамейке запасных. Между тем, в стартовом составе вышли Винисиус Тобиас, принадлежащий Шахтеру, и Арда Гюлер, для которого эта игра стала дебютной в футболке "королевского клуба".

Источник: Getty Images

Поединок ожидаемо прошел при преимуществе гостей, которые практически не разлучались с мячом. Однако первый гол состоялся только во втором тайме. Зато Реалу удалось сразу забить дважды: сначала Хоселу реализовал пенальти, после чего Браим Диас удвоил преимущество своей команды.

Арандина ничего не смогла поделать с более статусным оппонентом, который уже в добавленное время довел счет до разгромного благодаря усилиям Родриго. И все же последнее слово было за хозяевами поля, которые сумели забить гол престижа на последней минуте.

Реал присоединился к Жироне, Атлетико, Хетафе, Райо Вальекано и Алавесу, которые ранее пробились в 1/8 финала.

Читай также: Жирона без помощи Довбика прошла в следующий раунд кубка Испании

Статистика матча Арандина - Реал 1/16 финала кубка Испании

Арандина - Реал 1:3

Голы: Кабраль, 90+4 - Хоселу, 54 (пен.), Диас, 55, Родриго, 90+1.

Владение мячом: 22% - 78%

Удары: 2 - 15

Удары в створ: 1 - 5

Фолы: 15 - 7

Атаки: 78 - 126

Арандина: Альварес - Очоа, Песка, Маркес - Атомо, Круз (Алькарас, 71), Витоло (Бахо, 77), Зазу (Х. Родригес, 71), Кисай - Эль-Баттиуи (Мансано, 60), Фродо (Кабраль, 60).

Реал: Аррисабалага - Тобиас (А. Родригес, 80), Морено, Начо, Гарсия - Пас (Мартин, 70), Себальос, Камавинга (Родриго, 59), Гюлер (Вальверде, 59) - Диас, Хоселу.

Предупреждение: Песка, Кабраль, Х. Родригес.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!