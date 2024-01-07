Голкипер Баварии поставил клубу ультиматум касаемо переговоров о новом контракте
Нюбель продвигает свои условия.
Согласно информации журналиста Флориана Плеттенберга, Александр Нюбель рассматривает возможность продления контракта с Баварией.
Немецкий футболист продвигает в переговорах услови стать основным вратарем клуба к 2025 году.
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Однако если Мануэль Нойер продолжит свою карьеру и сохранит высокую форму, то шансы Нюбеля остаться в команде крайне малы.
Отметим, в настоящее время в Баварии рассматривают Нюбеля как потенциального преемника легенды клуба на позиции основного голкипера.
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