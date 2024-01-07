Голкипер Баварии поставил клубу ультиматум касаемо переговоров о новом контракте

Согласно информации журналиста Флориана Плеттенберга, Александр Нюбель рассматривает возможность продления контракта с Баварией.

Немецкий футболист продвигает в переговорах услови стать основным вратарем клуба к 2025 году.

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Однако если Мануэль Нойер продолжит свою карьеру и сохранит высокую форму, то шансы Нюбеля остаться в команде крайне малы.

Отметим, в настоящее время в Баварии рассматривают Нюбеля как потенциального преемника легенды клуба на позиции основного голкипера.

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