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Будущий футболист Баварии высказался о переходе в клуб

Браян Сарагоса рассказал, почему согласился стать игроком мюнхенцев лишь с лета.
Сегодня, 07:56
Браян Сарагоса / Getty Images
Браян Сарагоса / Getty Images

Мюнхенская Бавария еще в декабре оформила трансфер талантливого вингера Браяна Сарагосы из Гранады, однако, официально он станет игроком "красных" лишь летом.

В интервью немецкому изданию Bild, Сарагаоса рассказал, почему решил остаться в своем нынешнем клубе до конца текущего сезона.

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"Во время переговоров с руководством я объяснил, что хочу перейти, но хочу остаться в Гранаде до конца сезона - потому что это клуб, который я люблю, и я хочу убедиться, что они останутся в лиге до того, как я уйду.

Боссы Баварии сказали, что я очень благодарный парень, что это очень хорошо и что они поддержат меня в моих планах.

Мы, футболисты, всего лишь люди. В 22 года нелегко пережить все то, что я испытал за последний месяц: сначала вызов в национальную сборную, а затем подписание контракта с одним из крупнейших клубов мира.

Надеюсь, что люди в Гранаде это понимают. Я могу пообещать им, что я полностью отдаю себя здесь, и мы добьемся своей цели", - сказал Сарагоса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария гранада

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