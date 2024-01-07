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Форвард Баварии готов покинуть клуб во время зимнего трансферного окна

Если он не уйдет в январе, то уйдет бесплатно летом.
Сегодня, 00:57
Эрик Максим Чупо-Мотинг / Getty Images
Эрик Максим Чупо-Мотинг / Getty Images

Карьера Эрика Максима Чупо-Мотинга в Баварии подходит к своему завершению.

По информации журналиста Sky Sports Флориана Плеттенберга, 34-летний камерунец рассматривает вариант со сменой команды уже по ходу зимнего трансферного окна.

Однако в то же время сообщается, что для такого развития событий должно много чего произойти. Бавария хочет избежать потери игрока по ходу сезона.

Все ведет к тому, что он покинет Мюнхен будущим летом, когда завершится его контракт с "ротен". В качестве места продолжения карьеры Чупо-Мотинг рассматривает Катар и Саудовскую Аравию.

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На форварда претендует Манчестер Юнайтед, однако на данный момент он не является для манкунианцев приоритетным вариантом.

В нынешнем сезоне Эрик Максим Чупо-Мотинг принял участие в 19 матчах во всех турнирах, сыграв при этом всего 519 минут. За это время он успел отличиться тремя голами.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен Эрик Чупо-Мотинг

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