Нкунку, только недавно дебютировавший за Челси, снова получил травму

Многомиллионый летний новичок Челси Кристофер Нкунку снова недоступен для "синих".

Как сообщает Фабрис Хоукинс, форвард лондонцев травмировал заднюю поверхность бедра в матче против Престон Норт Энд. Француз пропустит около месяца.

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Отметим, что это не первая травма Нкунку после перехода в стан Челси. Во время предсезонки он травмировал бедро и в итоге смог дебютировать за столичный клуб лишь в конце прошлого года.

Также стоит сказать, что Кристофер не единственный новичок Челси, которому не везет с повреждениями. Ромео Лавия, например, получил травму после трансфера в клуб, сыграл всего 32 минуты в одном матче АПЛ и снова получил травму.

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