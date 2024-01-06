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Челси - Престон 4:0 видео голов и обзор матча Кубка Англии

Лондонцы прошли в следующий этап турнира.
Вчера, 23:14
Михаил Мудрик в матче с Престоном / Getty Images
Михаил Мудрик в матче с Престоном / Getty Images

В рамках 1/32 финала Кубка Англии Челси дома переиграл Престон (4:0).

Украинский вингер "синих" Михаил Мудрик принял участие в первом голе, сделав предголевую передачу. Автором гола стал Броя.

Затем Челси забил еще трижды. Тиаго Силва, Стерлинг и Энцо Фернандес внесли свои имена в протокол.

Вашему вниманию видео всех голов матча Челси - Престон:

 

Челси - Престон 4:0
Голы: Броя, 58, Силва, 66, Стерлинг, 69, Энцо, 88

Челси: Петрович - Гилкрист (Силва, 61), Дисаси, Колвилл, Гюсто - Кайседо, Фернандес (Голдинг, 90) - Стерлинг, Палмер (Галлагер, 76), Мудрик (Мадуэке, 61) - Броя (Вашингтон, 76)

Престон Норт-Энд: Вудмен - Поттс, Стори, Линсдей, Хьюз - Браун, Уайтмен (Холмс, 90), Маккенн (Ледсон, 90), Кин, Миллар - Осмаич

Предупреждения: Уайтмен, Холмс

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик

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Передасист Мудрика в видеообзоре матча Челси – Престон

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