Основной форвард Арсенала получил повреждение в преддверии игры с Ливерпулем
Жезус может пропустить игру с мерсисайдцами.
Форвард Арсенала Габриэл Жезус может отсутствовать на матче против Ливерпуля.
По данным из Daily Mail, бразилец испытал проблемы с коленом. Точная степень травмы пока не установлена, однако шансы на его участие в сегодняшней игре крайне малы.
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Окончательное решение об участии Жезуса в игре будет принято непосредственно перед началом встречи.
Напомним, матч Арсенал - Ливерпуль состоится сегодня, 7 января. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по Киеву.
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