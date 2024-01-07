Основной форвард Арсенала получил повреждение в преддверии игры с Ливерпулем

Жезус может пропустить игру с мерсисайдцами.

Форвард Арсенала Габриэл Жезус может отсутствовать на матче против Ливерпуля.

По данным из Daily Mail, бразилец испытал проблемы с коленом. Точная степень травмы пока не установлена, однако шансы на его участие в сегодняшней игре крайне малы.

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Окончательное решение об участии Жезуса в игре будет принято непосредственно перед началом встречи.

Напомним, матч Арсенал - Ливерпуль состоится сегодня, 7 января. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по Киеву.

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