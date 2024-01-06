"Хорошо прогрессирует": Тренер Арсенала оценил готовность Зинченко сыграть в ближайшем матче
Главный тренер Арсенала Микель Артета рассказал о состоянии здоровья украинского защитника Александра Зинченко перед ближайшим матчем 1/32 финала Кубка Англии против Ливерпуля.
Ранее украинец был вынужден пропустить предыдущий поединок английской Премьер-лиги против Фулхэма (1:2) из-за повреждения икроножной мышцы.
"Он хорошо прогрессирует. У нас еще одна тренировка. Мы еще оценим, готов ли он начать игру. В остальном новостей нет", - приводит слова Артеты Football London.
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Отметим, что матч Кубка Англии Арсенал - Ливерпуль состоится в воскресенье, 7 января, и начнется в 18:30 по киевскому времени.
В нынешнем сезоне Зинченко провел в составе "канониров" во всех турнирах 24 матча, забив один гол и отдав одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что Арсенал присматривается к нидерландскому вундеркинду на место Зинченко.
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