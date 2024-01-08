Два клуба заинтересованы в вингере МЮ

Факундо Пельистри может покинуть Англию уже в январе.

Факундо Пельистри может сменить клуб в январе, пишет Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, ПСВ уже начал переговоры с МЮ по поводу аренды уругвайского вингера.

Кроме того, Факундо интересует также Лос-Анджелес Гэлакси, который хотыл бы оформить полноценный трансфер игрока уже в январе.

Отмечается, что намерения руководства "дьяволов" касательно Пельистри неизвестны. В текущем сезоне игрок девять раз появлялся на поле и записал голевую на свой счет.

Ранее также сообщалось, что в Ман Сити утвердили капитана.

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