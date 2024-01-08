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В Манчестер Сити выбрали капитана

Им стал Кайл Уокер.
Сегодня, 19:39
Кайл Уокер / Getty Images
Кайл Уокер / Getty Images

В Манчестер Сити наконец утвердили нового капитана, пишет MEN

После ухода Илкая Гюндогана и травмы Кевина Де Брюйне в команде не было постоянного капитана. Однако сейчас наконец все было утверждено.

Основным капитаном стал Кайл Уокер. Де Брюйне утвержден вице-капитаном. После них повязку в порядке очереди могут получить Родри, Рубен Диаш и Бернарду Силва.

"Мы - команда, у нас командная игра. Я чувствую, что, будучи одним из самых опытных игроков и капитаном, я должен взять на себя это бремя. Это то, что мне придется нести на своих плечах", - сказал Уокер.

Ранее также сообщалось, что Ньюкасл продлил контракт своего ветерана.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити

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