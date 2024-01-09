16-летний украинец продлил контракт с Байером

Байер официально подписал новый контракт с украинским форвардом команды U-17 Артемом Степановым.

Стороны продлили договор о сотрудничестве до лета 2027 года.

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Летом 2022 года Степанов перешел в Байер на правах свободного агента. До этого он находился в структуре Шахтера.

В текущем сезоне Степанов забил девять голов за 16 игр в рамках зоны Запад Бундеслиги U-17.

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