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16-летний украинец продлил контракт с Байером

Степанов имеет перспективы заиграть в Германии.
Сегодня, 14:15
Артем Степанов / instagram.com/artem.stepaanov
Артем Степанов / instagram.com/artem.stepaanov

Байер официально подписал новый контракт с украинским форвардом команды U-17 Артемом Степановым.

Стороны продлили договор о сотрудничестве до лета 2027 года.

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Летом 2022 года Степанов перешел в Байер на правах свободного агента. До этого он находился в структуре Шахтера.

В текущем сезоне Степанов забил девять голов за 16 игр в рамках зоны Запад Бундеслиги U-17.

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