16-летний украинец продлил контракт с Байером
Степанов имеет перспективы заиграть в Германии.
Байер официально подписал новый контракт с украинским форвардом команды U-17 Артемом Степановым.
Стороны продлили договор о сотрудничестве до лета 2027 года.
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Летом 2022 года Степанов перешел в Байер на правах свободного агента. До этого он находился в структуре Шахтера.
В текущем сезоне Степанов забил девять голов за 16 игр в рамках зоны Запад Бундеслиги U-17.
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