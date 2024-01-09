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Экс-тренер Карпат хотел бы поработать в клубе Трубина

Жозе Мораиш уверен, что приведет "орлов" к вершине.
Сегодня, 22:06
Жозе Мораиш / Getty Images
Жозе Мораиш / Getty Images

Жозе Мораиш заявил, что хотел бы возглавить Бенфику.

Напомним, португальский специалист в 2018 году тренировал Карпаты, и немного знаком с украинским футболом.

Сейчас, Мораиш, работающий в иранском Сепахане считает, что у него есть все качества, чтобы помочь Бенфике.

"У меня присутствуют навыки, которые помогут Бенфике добиться успеха. Я провел в структуре клуба около 10 лет, хорошо знаю эту команду и знаю ее амбиции не только в Португалии, но и на международной арене. Бенфика давно безуспешно выступает в Лиге чемпионов, пора вернуть клубу былое величие.

Есть ли у меня навыки, чтобы сейчас возглавить Бенфику? Да, я могу помочь команде побеждать", – цитирует Мораиша Maisfutebol.

Ранее также сообщалось, что экс-игрок сборной Украины стал отцом.

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