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Французский клуб подпишет таланта, забивавшего Заре в Лиге конференций

Малик Фофана переберется в Лион.
Сегодня, 11:00
Малик Фофана / Getty Images
Малик Фофана / Getty Images

Французский Олимпик Лион пытается благодаря усилению в зимнее трансферное окно спасти сезон.

Как сообщает Фабрицио Романо, "львы" подпишут 18-летнего бельгийца Малика Фофана из Гента. Футболист обошелся аутсайдеру Лиги 1 в 17 млн евро + 5 млн евро бонусами.

Контракт с Фофана будет подписан до 2028 года. Финансовые детали личного соглашения неизвестны.

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Отметим, что Гент на групповой стадии Лиги конференций встречался с луганской Зарей, а Малик отметился голом в одном из матчей. Всего на счету вингера 4 гола и 6 ассистов в 31 матче этого сезона.

Стоит также сказать, что Лион на данный момент занимает 15 место в Лиге 1. На счету коллектива Пьера Сажа 16 очков в 17 матчах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лион гент

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